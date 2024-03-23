В Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона вводится режим воздушной опасности.
В своём Telegram-канале он сообщил, что вблизи границ области были замечены беспилотники.
«Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — добавил Артамонов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ранении жителя села региона в результате обстрела ВСУ.