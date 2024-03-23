Мобилизация: последние новости на сегодня

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Госдуме высказались о необходимости мобилизации

В армии России в настоящее время хватает солдат, которые вступили в ее ряды в рамках частичной мобилизации в 2022 году, сообщил изданию «Подъем» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По его словам, также в стране сохраняется резерв из военных, которые служат по контракту.

Он отметил, что не располагает данными, что будет какая-то мобилизация.

«Пока так вопрос не стоит», — указал парламентарий.

Губернатор Махонин поддержал новые выплаты семьям бойцов СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу о новом виде финансовой поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Это выплаты семьям бойцов, в которых родился ребенок.

«Я идею поддерживаю», — сказал глава региона.

Отмечается, что сейчас региональному минтрудсоцразвития необходимо подготовить предложения на этот счет.

Кабмин продлил на 2024 год назначение единой денежной выплаты участникам СВО без заявлений

Кабмин России утвердил особенности осуществления мер социальной защиты, согласно которым беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты назначается ветеранам боевых действий, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Она устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.