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МО: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что около 19:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

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