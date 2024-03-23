ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что около 19:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.