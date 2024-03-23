ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

МО: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что около 19:00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.