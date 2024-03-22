В Одессе произошел взрыв

Взрыв произошел в Одессе в пятницу, 22 марта, на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.

«В Одессе прогремел взрыв», — говорится в публикации.

До этого в городе Запорожье произошел сильный взрыв.

Незадолго до этого стало известно, что два взрыва прозвучали на украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Как отметил Рогов, ракетный удар по гидроэлектростанции лишил Украину мощного источника энергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.