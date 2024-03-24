Губернатор Севастополя рассказал о последствиях удара ВСУ по городу

В Севастополе в результате ночной ракетной атаки частичные повреждения получила транспортная инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, у пяти катеров выбиты стекла, повреждения получили три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и автомобиль социального такси.

«У нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», — отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь.

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной за последнее время

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет над Севастополем.

Ранее губернатор Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.