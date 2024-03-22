СМИ: Украине не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата российских ракет, и Запад никак не может исправить ситуацию. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. Вечерняя Москва

"Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты", - сказал он в эфире LCI. Российская газета

По оценке Паломероса, решить эту проблему в силах только Соединенные Штаты, так как Европа не может в краткие сроки производить вооружения подобного типа. Газета.Ru