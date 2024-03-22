В НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс считает себя полностью готовым к конфликту с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

При этом Бауэр добавил, что готовность к конфликтам является одной из главных задач НАТО.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — заявил он.

Помимо этого глава комитета подчеркнул, что сейчас на Украине нет военных из НАТО, а у самого альянса пока нет планов по их размещению.

«Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом», — добавил он.

Ранее Бауэр заявил, что Украине необходимо провести новую волну мобилизации.