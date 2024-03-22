Вооруженные силы РФ представляют собой серьезного соперника для НАТО и США. Об этом пишет издание National Interest.

"Траектория конфликта показывает, что российские военные могут выдерживать серьезные невзгоды в течение длительного времени… в потенциальной войне с Россией США и НАТО придется учитывать противника, который может оправиться от того, что для других стран было бы катастрофической неудачей", - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что политическая система России способствует "способности переносить потери и оперативные неудачи".

Кроме того, признается, что армия России укрепляет свои позиции на Донбассе на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен и отказываться выполнять приказы из-за трудного положения Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).