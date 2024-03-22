В США рассказали о проблемах Киева с использованием беспилотников

Киев пытается наладить массовое использование наземных беспилотников Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако при этом сталкивается с рядом проблем. О трудностях Украины, связанных с внедрением нового оружия, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Как отмечают журналисты издания, наземным беспилотникам приходится сталкиваться с куда большим количеством препятствий, чем их воздушные и водные аналоги, что делает их использование более затруднительным. При этом аналитик по беспилотным летательным аппаратам компании Janes Арес Компаньони рассказал, что ВСУ пока не используют наземные беспилотники в таком масштабе, чтобы они имели стратегическое значение.

Кроме того, сложности с применением наземных дронов из-за рельефа местности также признает научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб. Он отмечает, что суша — более сложное место для беспилотников, чем море и воздух, где «гораздо больше пустоты».

Ранее стало известно, что в России создали станцию для защиты бронетехники от FPV-дронов. Подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000 весит всего два килограмма и позволяет бороться с дронами, летающими в диапазонах 800 и 900 мегагерц.