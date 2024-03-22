Минобороны РФ: все цели ударов возмездия на Украине достигнуты

В Минобороны РФ заявили, что целями ударов возмездия на Украине стали объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Как сообщает пресс-служба ведомства, все цели удара достигнуты.

В ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотники. Атака остановила работу предприятий по производству и ремонту военной техники. Уничтожено вооружение и снаряды, поставленные странами НАТО.

«Нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности», — добавили в ведомстве.

Всего с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных поселков Вооруженные силы РФ нанесли в общей сложности 49 ударов возмездия. В них использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Харьков оказался полностью обесточен

Напомним, что ранним утром 22 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Харькове и Кривом Роге. Минэнерго страны назвало удары самыми масштабными за последнее время. В части регионов возникли перебои со светом.