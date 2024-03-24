ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Воздушно-космические силы России в ночь на 24 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в результате группового удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.
Стало известно об ударе по украинской штурмовой бригаде «Лють»
Кроме того, ВС России уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства.
Все цели удара достигнуты.