ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Воздушно-космические силы России в ночь на 24 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате группового удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ.

Стало известно об ударе по украинской штурмовой бригаде «Лють»

Кроме того, ВС России уничтожили военную технику и средства поражения иностранного производства.

Все цели удара достигнуты.