Германия признала участие немцев в боевых действиях на Украине

На Украине в настоящий момент находятся немецкие солдаты. Известно как минимум о 21 гражданине из ФРГ. Об этом сообщили в МВД Германии. Ura.Ru

«На сегодняшний день 14 из этих 21 гражданина Германии имеют конкретные доказательства фактического участия в боевых действиях (трое на стороне Украины и одиннадцать на стороне России)», — рассказали в немецком ведомстве. Lenta.ru

Как пишет газета Berliner Zeitung, «можно с уверенностью предположить, что число немецких добровольцев, сражающихся за Украину, намного больше». Газета.Ru