СМИ рассказали о реакции украинцев на привязку мобилизации к зарплате

Жителей прифронтовых регионов Украины возмутила идея властей привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты: доходы этих украинцев слишком малы, чтобы получить отсрочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Об идее властей Украины дать отсрочки от мобилизации людям, зарабатывающим от 35 тысяч гривен (около 82 тысяч рублей), в марте сообщили в Верховной раде. Цель такой отсрочки - чтобы украинский бюджет не терял более высокие налоговые поступления. При этом средняя зарплата на Украине составляет 17 442 гривны (около 40 тысяч рублей).

Источник РИА Новости заявил, что из-за этой инициативы резко выросли протестные настроения и социальная напряженность в прифронтовых районах Украины.

«Особо сильный негатив с их стороны проявляется в отношении тех украинцев, чей уровень доходов превышает указанный «призывной минимум», что позволяет им избегать мобилизации», - рассказал собеседник агентства.

Сейчас основанием для отсрочки на Украине служит работа в органах власти, на оборонных предприятиях, а также в критически важных для экономики страны организациях.

В начале февраля на Украине в первом чтении приняли законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощающий процедуру вручения повесток. Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.