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Российские войска уничтожили украинскую ДРГ на границе с Белгородской областью

Российские войска уничтожили американскую гаубицу М777 вместе с артиллерийским расчетом диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения гаубицы и солдат в лесном массиве приграничного района Украины.

"В ходе ведения контрбатарейной борьбы выявленный вражеский расчет был своевременно уничтожен огнем артиллерии "Западной" группировки войск", - говорится в сообщении министерства.

До этого РИА Новости сообщало, что в безнадежных попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли собственные позиции в Донбассе.

Отмечается, что попытки вторжения украинских войск были пресечены благодаря усилиям российской разведки. Почти на всех участках фронта украинская армия ушла в глухую оборону.

19 марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ рассказал, что все попытки диверсионных групп прорваться через границу РФ потерпели провал.

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