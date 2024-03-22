ЦАХАЛ заявил о продолжении рейдов в больнице "Аш-Шифа"

Израильские военные продолжают вести "точечную оперативную деятельность" на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, за время проведения этих рейдов израильские войска уничтожили в общей сложности 150 палестинских радикалов, сотни человек задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности, обнаружено и изъято оружие. При этом армия Израиля "избегает причинения вреда гражданскому населению, пациентам, медицинским работникам и медицинскому оборудованию", заверили в пресс-службе.

Кроме того, 21 марта был зафиксирован запуск снаряда в направлении израильского кибуца Беэри у границы с сектором Газа. В ответ истребители ВВС Израиля нанесли удар по входу в туннель и военному объекту в районе, откуда велся обстрел, проинформировали в армии.

Помимо этого, израильские истребители продолжают наносить удары по центральной части сектора Газа, поддерживая действия сухопутных войск. За минувшие сутки были атакованы порядка 40 целей в этом районе, в том числе военные объекты и установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе.