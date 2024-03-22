В ДНР рассказали о потерях Украины после ударов России по энергообъектам

Удары по энергообъектам Украины лишили противника мощностей, которые нужны для работы военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. RT на русском

Однако на мирном населении удары со стороны России сказаться не должны. Он объяснил, что по объектам энергетики противника бьют для того, чтобы военные не смогли использовать их для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений. Но украинские энергообъекты, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают, заверил Кимаковский. Газета.Ru

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине нанесли массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, Запорожской областях. Lenta.ru