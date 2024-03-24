В США заявили о бесполезности танков Abrams на СВО

Танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Об этом напомнил бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

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«Версии, которые ВСУ получают из США, устарели и нуждаются в обслуживании. Это не самые обновленные версии танка Abrams. Но даже более обновленные варианты M1 Abrams могут оказаться не очень полезными», — заявил Брэндон Вейхерт, его слова приводит американский журнал The National Interest.

Вейхерт добавил, что Abrams не могут нормально функционировать в зоне спецоперации. Это связано с тем, что РФ активно применяет для поражения беспилотники, которые в несколько раз дешевле боевой машины. Аналитик отметил, что в такой ситуации Украине следовало бы заботится не о количестве танков, а об их защищенности.

Названо слабое место танка Abrams

Российские военные уже уничтожили четыре танка Abrams, передает RT. Это произошло на авдеевском направлении, где ВС РФ проводят наступление. Военные отмечали, что американские машины хуже, чем российские Т-90.