В зоне СВО был ликвидирован французский граф Адриен Бодон де Мони-Пажоль, который воевал за ВСУ, сообщает Foreign Combatants.

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Известно, что он был уничтожен в Бериславе Херсонской области 1 февраля 2024 года, но подробности выяснили недавно.

В 2023 году Бодон отправился на Украину. Там для прикрытия он действовал в составе швейцарской гуманитарной организации Entraide Protestante Suisse.

На самом деле он участвовал в боевых действиях. В последний день своей жизни Бодон разворачивал беспилотник Shark, который используется для корректировки РСЗО HIMARS. Этот момент был заснят беспилотником России, после чего в машину французов прилетел «Ланцет». Граф получил смертельные ранения.

Напомним, что Запад может отправить войска на Украину через 2-3 месяца.