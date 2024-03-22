Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

На полигоне в Новгородской области состоялись испытания новой модификации беспилотника «Привет-82» и системы охоты на дроны противника «Осоед». Об этом говорится в Telegram-канале Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН).

«Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV дрона-охотника», — сообщили в организации.

В декабре прошлого года агентство со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» заявило, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.

В ноябре КБ сообщило, что российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях.