В безнадежных попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины потеряли собственные позиции в Донбассе — населенные пункты Орловку и Невельское, сообщает РИА Новости. Авторы отмечают, что операции ВСУ были пресечены благодаря усилиям российской разведки.

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Противник пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области, чтобы сорвать в стране президентские выборы, однако ничего не добился. Российская армия, заняв в Донбассе ряд важных населенных пунктов, отодвинула фронт еще дальше от Донецка, – говорится в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные уничтожают почти 100% подразделений, которые пытаются проникнуть на территорию страны. Он также отметил, что ВСУ сосредоточили в приграничной зоне порядка пяти тысяч человек.

До этого Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ на фоне избирательной кампании. В Минобороны РФ заявили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 Vampire.