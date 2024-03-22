Стало известно о прибытии «звездного» десанта ВСУ в Харьков

В Харьков приехали высокопоставленные офицеры из Киева, сообщил в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, цель их приезда — оценить положение дел в зоне боевых действий и ускорить решение проблемных вопросов.

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В Харьков прибыл «звездный» десант. В город Харьков отмечено прибытие высокопоставленных военных офицеров из Киева. По предварительным данным, данный факт связан с объективной оценкой положения дел, ускорением решения проблемных вопросов, а также подготовкой предложений по стабилизации ситуации на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — NEWS.ru), — написал Марочко.

Он добавил, что делегация ВСУ находится под охраной. Как отметил Марочко, украинская сторона принимает различные меры для сокрытия места нахождения офицеров и путей их перемещения.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на российское подполье сообщило, что в ночь на 22 марта российские силы нанесли мощный ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева и двум ТЭЦ. Не исключено, что под поражение могли попасть офицеры ВСУ, планировавшие атаки на российское приграничье. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.