Бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на своих минах на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем в Telegram-канале.

«За истекшие сутки зафиксировано сразу два случая подрыва бронетехники ВСУ на собственном минном поле. Инциденты произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка», — заявил он.

По его оценке, подобный инцидент говорит о хаотичном характере минирования территории без составления карт. Марочко отметил, что в начале недели российская разведка зафиксировала инженерные работы ВСУ на этих участках.