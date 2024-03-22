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Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Белгороду

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду один человек не выжил. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Белгороду
© Lenta.ru
«Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела», — написал губернатор.

Одного человека спасти не удалось, добавил Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким местной жительницы, которая не выжила.

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