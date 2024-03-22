Новое средство защиты бронетехники от реактивных гранат изобрели в России

Инженеры концерна "УВЗ" разработали и запатентовали новый сборный боек противокумулятивного экрана для защиты бронетехники от реактивных противотанковых гранат и снарядов.

Как сообщает пресс-служба ГК "Ростех" новое средство пассивной защиты стало призером XXVII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".

На демонстрационном видео можно увидеть, что изобретение представляет собой сетку, сплетенную из стальных тросов с металлическими вставками, и защищает зазор между башней и корпусом танка.

"Преимущество изобретения заключается в надежном креплении к машины и возможности поворота башни во всех направлениях", - отмечается в сообщении Уралвагонзавода.

Отметим, что российские танкисты по опыту боев в зоне специальной военной операции наваривали на броню башни обычные стальные цепи. Самоделка не препятствовала маневренности башни и надежно защищает бронетехнику от кумулятивных боеприпасов противника.