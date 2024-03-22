СМИ: ВСУ приходится оборонять даже самые уязвимые позиции

Украинским войскам приходится бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций на фронте.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что после бегства ВСУ из Авдеевки и последующего отступления из других населённых пунктов, вопрос удержания позиций стал крайне важным.

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«Задача — показать, что обвала фронта не произошло», — говорится в публикации.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций.