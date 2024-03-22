Харьков остался без света после взрывов

Харьков остался без электричества после объявленной в городе воздушной тревоги и прозвучавших взрывов. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает украинское агентство УНИАН.

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— Харьков остался без света, и есть проблемы с водоснабжением, — следует из публикации.

До этого агентство заявило, что в Харькове прогремели 15 взрывов. Кроме того, тревога была объявлена на всей территории Украины, передает РИА Новости.

Накануне армия России нанесла удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

15 марта взрывы также прозвучали в Киеве. Здесь же сработала система противовоздушной обороны. В Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Через некоторое время украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в городе.

Помимо этого, 8 марта в Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Кроме того, утром среды, 6 марта, российская армия нанесла удар по военно-промышленному объекту противника в городе. Ракетный удар был нанесен и по кортежу президента Украины Владимира Зеленского, о чем сообщило греческое издание «Прототема».