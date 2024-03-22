В Харькове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Харькове. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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По словам Синегубова, взрывы происходили на энергетических объектах, на одном из них зафиксированы повреждения.

"Город практически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - добавил он.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело порядка 15 взрывов, наблюдаются перебои с электричеством.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость внесены изменения (6:20 мск) - добавлена информация о том, что город почти полностью обесточен.