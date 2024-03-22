Спецоперация на Украине 22 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 марта 2024 года.

Танк Т-90М «Прорыв» поразил пункт управления БПЛА ВСУ под Артемовском

Пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины был уничтожен танковым экипажем Т-90М «Прорыв» на Артемовском направлении. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, расчеты дронов вычислили пункт управления противника в заброшенном здании, а экипаж танка точным огнем на расстоянии около девяти километров уничтожил его.

При обстреле Донецка погибла женщина

Одна мирная жительница погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата армии Украины на Донецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения», — сообщается в публикации.

МО РФ сообщило о поражении FPV-дронами машины с бойцами ВСУ на донецком направлении

Автомобиль с бойцами Вооруженных сил Украины был ликвидирован операторами ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в публикации, оператор дрона заметил передвигающийся автомобиль с военнослужащими армии Украины и вражеского бойца в одном из подвалов разрушенного здания и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник скорректировал работу оператора и зафиксировал попадание FPV-дрона в автомобиль.