Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северодонецком направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, пуски ракет выполнялись с малых высот.

Получили задачу. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Все снаряды легли точно цель, — рассказал летчик с позывным Лемур.

После выполнения боевой задачи экипажи совершили маневр, выпустив тепловые ловушки. Затем военные успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты армии Украины на Донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи также были уничтожены скопления живой силы и бронетехники противника. Работа пилотов Воздушно-космических сил России была снята на видео.

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Кроме этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ вывели из строя зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровка в ДНР, а также склады боеприпасов и пункт управления БПЛА в районе Степового Запорожской области. ВСУ потеряли более 300 военнослужащих на Донецком направлении.