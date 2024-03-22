На Украине упразднят категорию ограниченно годных к службе

На Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе. Об этом сообщило местное издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского.

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Уточняется, что военнообязанных планируют разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не совсем к ней не пригоден. Так, создадут резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Ранее о способах решения проблемы нехватки денег на проведение мобилизационных мероприятий высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, Вооруженные силы Украины могут снизить контрольные цифры численности призыва.