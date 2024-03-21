Кличко: Россия атаковала Киев ракетами «Кинжал» и «Искандер»

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что утром 21 марта в городе прозвучало несколько взрывов от ракетных ударов. Он уточнил, что удары были совершены при помощи российских ракет «Кинжал» и «Искандер». Далее в Минобороны Украины заявили, что этими же ракетами была совершена атака по военным объектам Главного управления страны (ГУР). Главные новости спецоперации России на Украине за 21 число — в материале URA.RU.

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Утром 21 марта Виталий Кличко написал у себя в telegram-канале, что по Киеву были совершены ракетные атаки при помощи «Кинжалов» и Искандеров». Он отмечал три взрыва. Также мэр города заявил, что в ходе ударов были повреждены два предприятия в Подольском районе. В свою очередь в ТАСС писали о повреждении трансформаторных подстанциях и одного нежилого помещения.

Уже ближе к вечеру украинские СМИ начали сообщать, что Россия при помощи этих же ракет атаковала объекты Главного управления (ГУР) Минобороны Украины. При этом в Минобороны России не сообщали об этих атаках. Тем не менее в ведомстве отмечали удары по центрам принятий решений, передает Пятый канал. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство для уточнения информации.

Спустя несколько часов после сообщений об атаке ВС РФ по Киеву, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Украина атаковала город при помощи ракетных снарядов «Вампир». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что в результате происшествия пять человек получили ранения. Кроме того, были повреждены здания «Белгород. Арена», а также помещение одного из образовательных учреждений.

В Минобороны РФ уточнили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов «Вампир». Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что на границу с Белгородской областью пытались проникнуть диверсионные украинские группы. Они были ликвидированы при помощи РСЗО «Смерч».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочую встречу, в ходе которой поделился основными достижениями ведомства, связанных с оборонной промышленностью. По его словам, после того, как были введены в эксплуатацию новые промышленные объекты, объем соответствующего оборонного производства был увеличен более, чем в два раза. Кроме того, объем производства только артиллерийских снарядов увеличен в 22 раза, подчеркнул Шойгу.