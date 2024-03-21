Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонные переговоры с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром. Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Он заявил, что проинформировал Бюркара о ситуации на поле боя, заверив его, что украинским войскам якобы «удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины». Сырский также выразил благодарность за оказанную Киеву помощь по подготовке бойцов ВСУ на территории Франции.