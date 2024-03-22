Военный эксперт рассказал об оружии, которое вызывает озабоченность у ВСУ

Не существует абсолютно разрушительного оружия, которое нельзя победить, однако фугасные авиационные бомбы ФАБ-1500 и новые ФАБ-3000, которые Россия начала производить, вызывают озабоченность у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире "Радио 1" рассказал заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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"Бомба особо крупного калибра, полторы тонны, за счет большой расхитительной силы, конечно, вызывает у них озабоченность и беспокойство. Вот сейчас появится ФАС-3000. Фугасная бомба весом в три тонны. Это еще больше", — сказал Сивков.

Он напомнил, что подобные бомбы применялись в Великую Отечественную войну. Армия СССР сбрасывала их по Кёнигсбергу, чтобы принудить противника сдаться, отметил эксперт.

Накануне Минобороны России сообщило, что предприятие в Нижегородской области организовало массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000.

Главе военного ведомства Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов.