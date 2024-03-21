В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом в четверг, 21 марта, доложили министру обороны Сергею Шойгу во время его инспекции по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Вечерняя Москва

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000 (массой три тонны - прим. ТАСС)", - сообщило военное ведомство по итогам поездки министра на предприятие. ТАСС

Также на заводе расширили номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов. Российская газета