СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

Некоторые страны ЕС могут пойти на сделку с Россией в случае вывода ядерных сил США. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

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По мнению авторов публикации, европейские страны также могут начать наращивать арсеналы ядерного вооружения при таком развитии событий.

«Вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры <...> В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия», — говорится в материале.

Отмечается, что Соединенные Штаты могут перестать оказывать Европе необходимый уровень поддержки на фоне смены поколений в руководстве страны.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко говорил, что Швеция едва ли долго продержится без баз НАТО.