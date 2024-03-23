Силы ПВО РФ перехватили 12 украинских беспилотников за ночь

Системы противовоздушной обороны РФ перехватили и ликвидировали 12 беспилотников ВСУ за минувшую ночь над российскими регионами. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", – уточняется в публикации.

Ранее три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Крыма.

22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.