Сырский в Германии обсудил обстановку на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Дэррилом Уильямсом обстановку в зоне украинского конфликта.

"Ознакомил господина генерала с обстановкой на фронте и критическими потребностями ВСУ, - написал главком в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - В фокусе ПВО, боеприпасы, средства дистанционного минирования и многое другое".

Сырский также заявил о "совместной работе и над улучшением подготовки украинских подразделений с максимальным учетом реалий на поле боя".

Сырский назвал приоритетную задачу на посту главнокомандующего ВСУ

Тем временем в Киеве находится председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он приехал на местную конференцию по безопасности и уже обсудил с главой МИД Дмитрием Кулебой военную поддержку Украины со стороны альянса и военно-промышленную кооперацию.

Ранее главком ВСУ назвал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения и признал, что ВС РФ "продолжают вести наступательные действия". С февраля российские войска освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в частности Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.