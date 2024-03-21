Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Российские военные в ночь на 21 марта нанесли массированный ракетный удар «Кинжалами» по нескольким центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), операция проводилась с использование высокоточного оружия. Об этом журналистам заявили в Минобороны России. Газета.Ru

Кроме того, по данным ведомства, удар нанесен по базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников украинской армии. RT на русском

В ведомстве добавили, что российская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также нанесли удар по складу хранения беспилотников ВСУ и цеху по их производству и ремонту. Помимо этого, в 132 районах зоны специальной военной операции поражена живая сила и военная техника противника. Lenta.ru