Минобороны назначило врио командующего Северным флотом

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны РФ. Вечерняя Москва

Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников. "Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр III", принятого в состав ВМФ России в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота", - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее Герой России, адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ. Lenta.ru