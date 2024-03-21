Польша провела танковые стрельбы у границы с Россией

Вооруженные силы Польши проводят боевые танковые стрельбы в 100 км от границы с Россией. Об этом стало известно из заявления министерства обороны страны, опубликованного на официальной странице ведомства в социальной сети X.

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Уточняется, что учения армии проводятся с применением закупленных у Южной Кореи танков K2 на полигоне Бемово-Писке, расположенном 100 км от границы с Калининградской областью.

«На полигон Бемово-Писке вошли танки K2 Бартошицкой механизированной бригады. Учения идут полным ходом», — говорится в сообщении Минобороны.

Польское военное ведомство также опубликовало фотографии с боевых стрельб.

Ранее Польша подняла самолеты в воздух из-за якобы наблюдаемой ими активности авиации России. Отмечается, что страна запустила все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства.