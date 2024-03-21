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В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума

Уровень угрозы терроризма в Дании, а также интересам страны за рубежом, значительно возрос. Об этом на своем официальном сайте сообщает Служба национальной безопасности и разведки Дании.

В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума
© Lenta.ru

По данным агентства Reuters, общий уровень угрозы терроризма в стране повысили до уровня «четырех из пяти».

8 марта две другие страны НАТО предупредили о якобы высокой вероятности террористических актов в России. Посольство США и Министерство иностранных дел Великобритании предупредили своих граждан в стране о высокой угрозе терактов в течение 48 часов.

Позднее об «ухудшении ситуации с безопасностью» в России заявили правительство Канады, а также посольства Чехии и Швеции в Москве.

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