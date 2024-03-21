Польские танкисты испытали «Черных пантер» у границы с Россией

Польские танкисты в ходе учений провели боевые стрельбы рядом с границей Калининградской области России, применив поставленные Сеулом танки K2 «Черная пантера». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Польши пишет «Интерфакс».

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По данным польского военного ведомства, стрельбы прошли на полигоне в Бемово-Писке.

«Вступили в действие K2 20-й Бартошицкой механизированной бригады», - пояснили в пресс-службе.

Эти танки были ранее заказаны в Южной Корее. Всего был закуплено 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50. Часть вооружений уже доставлена в Польшу.

Ранее в Польше заявили, что российские военные в ходе учений подавили навигационный сигнал GPS на половине территории страны и в Сувалкском коридоре. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем также сообщил о возможной связи России с перебоями в работе спутниковых сигналов, которые используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений в Восточной Европе.