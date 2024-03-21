В Киеве уточнили просьбу о военной помощи от стран Запада

Украина просит союзников не о вводе войск, а об отправке военных инструкторов. С таким сообщением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. Говорит Москва

"Мы не просили войска, - заверил он в интервью газете El País. - У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны, и у нас достаточно войск". "Мы предлагаем нашим европейским партнерам направить инструкторов на территорию Украины, чтобы ускорить этот процесс [обучения], поскольку это облегчило бы логистику и коммуникацию, - добавил премьер. - Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент". ТАСС

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Lenta.ru