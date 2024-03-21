Politico: ЕС опасается прорывов ВС России в зоне спецоперации летом

Политики в Европейском союзе опасаются прорывов Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции летом, пишет газета Politico.

«Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы», — говорится в публикации.

Издание подчёркивает, что Евросоюз медлит с предоставлением помощи Украине, однако при этом не может себе позволить политическую нестабильность в этом вопросе.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.