Вооруженные силы (ВС) России уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал PanzerWaffle.

О поставках Украине 14 таких платформ объявлялось в ноябре 2022 года. Передача устройств должна была быть проведена совместно с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH.

В январе прошлого года одну платформу THeMIS UGV нашли в списках поставок «Фонда Порошенко» экс-президента Украины Петра Порошенко (2014 — 2019 гг.).

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства сообщил, что с начала 2024 года российские военные уничтожили в зоне проведения СВО четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard.

Кроме того, силы РФ уничтожили 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять ЗРК Patriot.