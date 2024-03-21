Росгвардия эвакуировала из-под обстрелов в Белгородской области пожилых людей

Военнослужащие Росгвардии эвакуировали из-под обстрелов в селе Козинки Белгородской области пожилых людей, которые хотели остаться у себя дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудники ОМОН Росгвардии "Острог" совместно с представителями территориальной обороны эвакуировали четырех человек из села Козинки, ежедневно обстреливаемого артиллерией ВСУ. Среди них пожилые и маломобильные граждане - женщины 82 и 74 лет, а также два 85-летних мужчины, которые до последнего хотели оставаться у себя дома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда ситуация ухудшилась, к операции по вывозу мирных жителей были привлечены сотрудники белгородского ОМОН "Острог". В ведомстве уточнили, что пожилые люди находятся в безопасности.