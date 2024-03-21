Военные ученые назвали способ обеспечить реальный нейтралитет Киева

Реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины. Об этом Академии военных наук «НАТО готовится к войне с Россией» в журнале «Национальная оборона».

По мнению авторов, одним из вероятных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины, однако Вашингтон понимает, что «одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет». Ученые отмечают, что к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью и реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины.

В начале марта сообщалось, что в проекте мирного договора между Россией и Украиной в апреле 2022 года предусматривалось, что Киев может добиваться членства в Европейском союзе, но исключалось его вступление в НАТО. В 17-страничном документе говорится, что Украине не разрешается присоединяться к военным союзам, таким как Североатлантический альянс, и никакое иностранное оружие не будет допущено на территорию страны.