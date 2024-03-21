WSJ: Россия восстановит свою армию быстрее Европы после конфликта на Украине

После окончания конфликта на Украине Россия сможет восстановить свои вооруженные силы быстрее, чем страны Европы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Москве потребуется всего несколько лет на полноценное восстановление армии, пишет WSJ со ссылкой на европейских чиновников. В то же время европейским странам придется потратить гораздо больше времени, чтобы восстановить собственные запасы оружия и боеприпасов после поставок ВСУ. По мнению автора статьи, этот процесс может занять до 20 лет.

При этом укрепление европейской безопасности потребует увеличения расходов на оборону, в то время как в настоящий момент страны Европы сокращают свои бюджетные расходы на фоне замедления экономического роста.