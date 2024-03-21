В США отказались от лазера для самолета AC-130J

Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались от летных испытаний самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider, вооруженного лазерной пушкой. Об этом сообщили в Командовании специальных операций ВВС США, передает The War Zone (TWZ).

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В ведомстве подчеркнули, что прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser (AHEL) больше не будут тестировать на AC-130J.

«После выполнения значительных комплексных работ на высокой мощности в ходе наземных испытаний под открытым небом твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», — сообщили там.

Из-за этих проблем интеграция AHEL в оборудование самолета задерживалась.

Изначально военные хотели провести летные испытания AC-130J с системой AHEL в 2021 финансовом году, но сроки несколько раз переносили. В ноябре прошлого года в Командовании спецопераций ВВС сообщили, что самолет с лазером совершит первый полет в январе 2024 года, но полет не состоялся.

Отмечается, что в бюджетном запросе Пентагона на 2025 финансовый год не заложено финансирование программы AHEL. В бюджетных документах это объясняется ожидаемым закрытием программы в 2024 финансовом году.

Компания Lockheed Martin получила первоначальный контракт на поставку системы AHEL в 2019 году. Также компания возглавляла работы по интеграции системы мощностью около 60 киловатт в AC-130J.

В ноябре 2023 года издание Defense News писало, что Командование спецопераций ВВС США захотело лишить AC-130J пушки M102 калибра 105 миллиметров. Военные рассматривают возможность оснащения самолета крылатыми ракетами.