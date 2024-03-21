Спецоперация на Украине 21 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 марта 2024 года.

«Превысили 71 тысячу человек»: Шойгу привёл данные о потерях ВСУ с начала 2024 года

Потери Вооруженных сил Украины с сначала текущего года почти в три раза превышают показатели за аналогичный период 2023 года, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, потери противника составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Украина, в том числе потеряла четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

При этом из-за больших потерь в рядах ВСУ участились случаи дезертирства.

Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино

Военных Вооруженных сил Украины вытеснили из центральной части поселка Работино в Запорожской области, сообщает газета «Взгляд».

Противник вытеснен из центральной части населенного пункта. При этом российские бойцы продвинулись на север от центра.

Армия России на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.

МО РФ сообщило об отражении семи контратак ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные за минувшие сутки отразили семь контратак штурмовых групп противника и улучшили положение по переднему краю, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло на авдеевском направлении.

По данным военного ведомства, противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».